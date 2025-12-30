Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звездные итоги 2025 года: Дава стал отцом, Соболев поменял имидж, а Кологривый примерил роль стендапера

В 2025 году звезды шоу-бизнеса удивили поклонников смелыми решениями в имидже, событиями в личной жизни и карьере. Какие изменения произошли с нашими знаменитыми земляками — в подборке «МК в Красноярске».

10

В 2025 году звезды шоу-бизнеса удивили поклонников смелыми решениями в имидже, событиями в личной жизни и карьере. Какие изменения произошли с нашими знаменитыми земляками — в подборке «МК в Красноярске».