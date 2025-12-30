Ричмонд
Саудовская Аравия потребовала от ОАЭ уйти из Йемена за 24 часа

Саудовская Аравия потребовала от ОАЭ вывести свои войска из Йемена в течение 24 часов. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в местных СМИ.

В МИД Саудовской Аравии выразили сожаление в связи с тем, что ОАЭ поддерживают мятеж на востоке Йемена. По мнению Эр-Рияда, такие действия создают угрозу национальной безопасности королевства.

Саудовская сторона призвала ОАЭ немедленно прекратить поддержку сепаратистов и вывести свои силы из Йемена, подчеркнув необходимость соблюдения сроков ультиматума, передает SABA.

Ранее вооруженное нападение на медицинское учреждение произошло в Судане, погибли сотни людей. Боевики СБР захватили здание, после чего ликвидировали медицинский персонал и пациентов.

Директор консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов, в свою очередь, подчеркнул, что российским гражданам рекомендуется отказаться от посещения Йемена, Ливана, Ливии, Сирии, Судана и Ирака.

До этого ведомство призвало россиян, находящихся в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и других странах региона, также проявлять максимальную осторожность и соблюдать меры личной безопасности.

