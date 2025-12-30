Ричмонд
Минобороны России впервые показало «Орешник»

Подразделение, оснащенное подвижным грунтовым ракетным комплексом «Орешник», заступило на боевое дежурство в Белоруссии. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— В Республике Беларусь состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство подразделения, оснащенного подвижным грунтовым ракетным комплексом «Орешник», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в процессе завершения воинского ритуала развода дежурных смен был поднят флаг ракетных войск стратегического назначения, передает Telegram-канал Минобороны РФ.

24 декабря министр обороны Белоруссии Виктор Хренин доложил главе государства Александру Лукашенко о ходе заступления российского ракетного комплекса «Орешник». Ранее белорусский лидер рассказал, что в стране разместят не более десяти российских таких ракетных комплексов — это максимальное количество.

Осенью этого года российские и белорусские военные на учениях «Запад-2025» отработали задачи по планированию использования нестратегического ядерного оружия и развертыванию ракетного подвижного комплекса «Орешник».

