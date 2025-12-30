Проезд в общественном транспорте Дзержинска подорожает с 1 января

Как сообщили в городской администрации, с 1 января 2026 года тариф на поездку в автобусах и троллейбусах увеличится до 38 рублей. Новая цена будет фиксированной вне зависимости от способа оплаты — наличными или банковской картой. Также изменения коснутся провоза багажа, который теперь оплачивается по тому же тарифу. В настоящее время стоимость проезда в транспорте МУП «Экспресс» составляет 32 рубля при оплате картой и 34 рубля при оплате наличными. При этом у частных перевозчиков цена уже составляет 40 рублей за поездку.