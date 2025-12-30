Дом рядом со стадионом «Красная звезда» в Омске признан аварийным

Ранее, в 2025 году, планировался капитальный ремонт кровли, однако, по данным Фонда развития территорий, договор на выполнение работ так и не был заключен. Теперь дом перешёл в категорию аварийного жилья, что исключает дальнейшую эксплуатацию без переселения жильцов.