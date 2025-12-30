Дом рядом со стадионом «Красная звезда» в Омске признан аварийным

Дом № 246 по улице 20 лет РККА в Октябрьском округе Омска официально признан аварийным. Соответствующее постановление администрации города опубликовано 29 декабря 2025 года.
Здание, построенное в 1954 году, насчитывает два этажа и в нем проживают 16 человек. Расположено оно в непосредственной близости от стадиона «Красная звезда» — фактически во дворе соседнего квартала.
Владельцам квартир предоставлен срок на расселение — до конца 2032 года.
Ранее, в 2025 году, планировался капитальный ремонт кровли, однако, по данным Фонда развития территорий, договор на выполнение работ так и не был заключен. Теперь дом перешёл в категорию аварийного жилья, что исключает дальнейшую эксплуатацию без переселения жильцов.
