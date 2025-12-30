В России утвердили порядок назначения новой семейной выплаты

«С 2026 года в России вводится ежегодная семейная выплата. Постановление о порядке ее назначения подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Такую дополнительную поддержку сможет получать каждый из работающих родителей с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет или до 23 лет, обучающимися очно. При этом среднедушевой доход в семье должен быть ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума», — сообщили в кабмине.