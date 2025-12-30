Ричмонд
В России утвердили порядок назначения новой семейной выплаты

Правительство утвердило порядок назначения ежегодной выплаты семьям с детьми.

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Правительство России утвердило порядок назначения новой ежегодной выплаты для семей с детьми, сообщили в пресс-службе кабмина.

«С 2026 года в России вводится ежегодная семейная выплата. Постановление о порядке ее назначения подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Такую дополнительную поддержку сможет получать каждый из работающих родителей с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет или до 23 лет, обучающимися очно. При этом среднедушевой доход в семье должен быть ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума», — сообщили в кабмине.

Выплата будет направляться единовременно по итогам года. Её размер составит более половины уплаченного родителями налога на доходы физических лиц — он будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разница возвращена.

Заявление на выплату за 2025 год можно будет подать после завершения периода сбора налоговой отчётности — в период с 1 июня по 1 октября 2026 года.

«В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено почти 120 миллиардов рублей в 2026 году, более 128 миллиардов рублей в 2027 году и свыше 138 миллиардов рублей в 2028 году», — отметили в кабмине.

Федеральный закон «О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей» был разработан правительством и подписан президентом.