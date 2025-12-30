Ученые назвали главную угрозу для здоровья жителей ХМАО в аномальные морозы

Кроме того, в морозы сердце работает в усиленном режиме, учащается пульс. Резкий вдох холодного воздуха может вызвать рефлекторный спазм бронхов, особенно у людей с бронхиальной астмой. Слизистая носоглотки и трахеи при этом пересыхает и становится более уязвимой для вирусов и бактерий.