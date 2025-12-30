Ричмонд
Ученые назвали главную угрозу для здоровья жителей ХМАО в аномальные морозы

Жителей ХМАО предупредили о повышенных рисках для здоровья на фоне резких перепадов температур и аномальных морозов. Главную угрозу в таких условиях представляет нагрузка на сердечно-сосудистую систему, а также риск спазма бронхов, рассказала URA.RU врач-терапевт РГНКЦ Пироговского университета Яна Фомина.

В Югре резкие перепады температур могут привести на больничную койку.

«Резкие перепады температур в ХМАО могут грозить серьезными медицинскими рисками. Максимальная угроза для сердечно-сосудистой системы», — пояснила Фомина, комментируя влияние морозов на организм.

По ее словам, при резком выходе из тепла на сильный холод сосуды быстро сужаются, чтобы сохранить тепло, что приводит к скачкам артериального давления. При возвращении в теплое помещение происходит обратный процесс — резкое расширение сосудов. Это повышает риск гипертонических кризов, приступов стенокардии, а также инфарктов и инсультов.

Кроме того, в морозы сердце работает в усиленном режиме, учащается пульс. Резкий вдох холодного воздуха может вызвать рефлекторный спазм бронхов, особенно у людей с бронхиальной астмой. Слизистая носоглотки и трахеи при этом пересыхает и становится более уязвимой для вирусов и бактерий.

Также, по словам специалиста, в период сильных холодов страдают опорно-двигательный аппарат и нервная система. Перепады температур провоцируют воспалительные и болевые синдромы — усиливаются боли в суставах и позвоночнике, обостряются невриты и невралгии.

Чтобы снизить нагрузку на организм, врач рекомендует перед выходом на сильный мороз провести две-три минуты в подъезде или тамбуре, чтобы сосуды успели адаптироваться. Одеваться следует по принципу многослойности, не забывая о шапках, шарфах и варежках, так как через голову и кисти рук происходит значительная потеря тепла.