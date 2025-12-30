Ричмонд
Грипп и ОРВИ свалили десятки тысяч пермяков перед Новым годом

В Пермском крае растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, только за последнюю неделю диагноз поставлен более чем 25 тысячам человек.

Болезнь не берет каникул на праздники.

«С 22 по 28 декабря в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 9,1% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 25 829 случаев заболеваний. Эпидемический порог не превышен», — сообщается на сайте ведомства.

На карантин за неделю закрыли 81 группу в 45 детсадах и 154 класса в 57 школах. Также очную учебу прекратили 27 групп в четырех средних учебных заведениях.