Минобороны РФ рассказало, что «Орешник» заступил на дежурство в Белоруссии

Комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

Источник: Комсомольская правда

Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В Белоруссии состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство подразделения, оснащенного подвижным грунтовым ракетным комплексом “Орешник”, — заявили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что в завершении воинского ритуала развода дежурных смен был подняли флаг РВСН.

Перед заступлением на боевое дежурство специалисты различных сфер прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах. Также в Белоруссии заранее были созданы все условия для несения боевого дежурства и проживания российских военнослужащих.

Как ранее писал KP.RU, в мире нет аналогов новейшим российским образцам вооружения, таким как «Орешник», «Посейдон» и «Буревестник». Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что это огромное достижение для РФ, оппоненты просто не могут теперь с этим не считаться.

