Минобороны РФ рассказало, что «Орешник» заступил на дежурство в Белоруссии

Как ранее писал KP.RU, в мире нет аналогов новейшим российским образцам вооружения, таким как «Орешник», «Посейдон» и «Буревестник». Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что это огромное достижение для РФ, оппоненты просто не могут теперь с этим не считаться.