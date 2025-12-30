Миронов призвал раздавать еду нуждающимся

Он сообщил, что партия уже подготовила соответствующие изменения в закон. Депутат уточнил, что речь идет не о просроченных товарах, а о продуктах, которые еще можно есть. По словам Миронова, иногда такие акции проводят отдельные сети, но на уровне всей страны их нет, и сейчас магазинам выгоднее выбросить такие продукты, чем бесплатно отдать их людям, из ‑за особенностей налогового законодательства.