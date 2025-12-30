Миронов призвал раздавать еду нуждающимся

Миронов отметил, что речь идет не о просроченных продуктах, а о тех, которые еще можно употреблять.
В России предложили запустить программу передачи нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности, так называемый фудшеринг. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Для этого, отметил он, нужно принять изменения в Налоговом кодексе РФ.
«Призываю правительство и коллег в Думе вернуться к инициативе нашей партии и внести изменения в Налоговый кодекс», — сказал Миронов. Его слова передает ТАСС. Председатель партии подчеркнул, что изменения в Налоговый кодекс нужно внести задним числом, чтобы у предпринимателей была возможность начать акцию уже сейчас, а компенсации за нее получить позже.
Он сообщил, что партия уже подготовила соответствующие изменения в закон. Депутат уточнил, что речь идет не о просроченных товарах, а о продуктах, которые еще можно есть. По словам Миронова, иногда такие акции проводят отдельные сети, но на уровне всей страны их нет, и сейчас магазинам выгоднее выбросить такие продукты, чем бесплатно отдать их людям, из ‑за особенностей налогового законодательства.