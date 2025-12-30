Россиянам рассказали, как изменится рынок ипотечной недвижимости в 2026 году

В 2026 году постепенное снижение ставок по ипотеке продолжится, однако оно будет отставать от динамики ключевой ставки, полагает эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович. Согласно его прогнозу, рыночные ставки могут опуститься до 14−16%, но даже при таком снижении они останутся высокими для массового спроса, поскольку переплата по кредиту будет значительной.