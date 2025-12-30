Россиянам рассказали, как изменится рынок ипотечной недвижимости в 2026 году

По словам аналитика, для реального оживления рынка ипотечные ставки должны приблизиться к 10−12%. О доступности ипотеки нельзя будет говорить, пока не достигнут этот уровень. Даже при падении ключевой ставки до 12% ипотечная может остаться на уровне 15% и выше из-за высокой закредитованности населения и консервативной политики регулятора.
Государственные льготные программы, вероятно, станут менее доступными и будут переориентированы на более узкие категории граждан, такие как молодые семьи. При этом усиление спроса на фоне снижения ставок при ограниченном предложении нового жилья, вероятно, приведёт к росту цен на недвижимость, что может нивелировать выгоду от удешевления кредита.
«Молодые семьи, как и другие заёмщики, столкнутся с более жёсткими требованиями банков к подтверждению доходов и долговой нагрузке. Льготные программы могут быть сужены, что не улучшит положение этой категории», — подчеркнул собеседник RuNews24.ru.
По его мнению, в 2026 году существенного улучшения доступности жилья не ожидается, так как она определяется комплексом факторов: соотношением доходов, цен на недвижимость и требований к первоначальному взносу. В таких условиях рациональной стратегией для заёмщиков может быть накопление более крупного первоначального взноса и ожидание дальнейшего снижения ставок.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не считает необходимым продлевать мораторий на взыскание штрафов и неустоек с застройщиков за задержку ввода домов. Россиянам уже объяснили, как получить компенсацию за срыв сроков сдачи жилья.
