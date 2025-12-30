Ричмонд
МЧС назвало требования к новогодней гирлянде

МЧС назвало основные требования к новогодней гирлянде.

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Нужно обязательно при покупке гирлянды для новогодней елки обратить внимание на качество изделия и отсутствие внешних повреждений, рассказала РИА Новости пресс-служба МЧС России.

«При выборе новогодней гирлянды прежде всего необходимо обратить внимание на ее качество, а также отсутствие видимых повреждений и неисправностей», — сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы отметил, что также следует проверить наличие всех необходимых сопроводительных документов и строго следовать инструкции по безопасности при эксплуатации гирлянды.