МЧС назвало требования к новогодней гирлянде

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Нужно обязательно при покупке гирлянды для новогодней елки обратить внимание на качество изделия и отсутствие внешних повреждений, рассказала РИА Новости пресс-служба МЧС России.
«При выборе новогодней гирлянды прежде всего необходимо обратить внимание на ее качество, а также отсутствие видимых повреждений и неисправностей», — сказал собеседник агентства.
Представитель пресс-службы отметил, что также следует проверить наличие всех необходимых сопроводительных документов и строго следовать инструкции по безопасности при эксплуатации гирлянды.