Торговые центры Ростова уточнили режим работы в период с 31 декабря по 2 января

Жителям Ростова-на-Дону и ближайших городов рассказали, как будут работать крупные торговые центры донской столицы на праздниках. Расписания ТЦ опубликовали в социальных сетях.
ТЦ «Мега» (Аксайский проспект, 23):
— 31 декабря — с 10 до 18 часов;
— 1 января — с 14 до 22 часов;
— со 2 января в обычном режиме, с 10 до 22 часов.
Лемана ПРО:
— 31 декабря — с 8 до 18 часов;
— 1 января — выходной;
— со 2 января в обычном режиме, с 8 до 22 часов.
АШАН:
— до 30 декабря — с 8 до полуночи;
— 31 декабря — с 8 до 20 часов;
— 1 января — выходной;
— 2 января — с 10 до 23 часов;
— с 3 января в обычном режиме, с 8 до 23 часов.
ТРЦ «Рио» (проспект Михаила Нагибина, 17, Ростов-на-Дону):
31 декабря:
— магазины торговой галереи — с 10 до 18 часов;
— гипермаркет «Лента» — с 8 до 21 часа;
— ресторанный дворик — с 10 до 18 часов;
— каток, боулинг — с 10 до 18 часов;
— ресторан «Хинкали-Запевали» — выходной.
1 января:
— магазины торговой галереи — выходной;
— гипермаркет «Лента» — с 10 до 23 часов;
— ресторанный дворик — с 12 до 22 часов;
— каток, боулинг — с 12 до 22 часов;
— ресторан «Хинкали-Запевали» — выходной.
2 января ТРЦ работает в обычном режиме.
ТРЦ «Горизонт» (Михаила Нагибина, 32И, Ростов-на-Дону):
— до 30 декабря — с 10 до 23 часов;
— 31 декабря — с 10 до 18:30;
— 1 января — выходной;
— со 2 января — с 10 до 22 часов.
ТРЦ «МегаМаг» (Пойменная, 1 М, Ростов-на-Дону):
АШАН:
— до 30 декабря — с 8 до полуночи;
— 31 декабря — с 8 до 20 часов;
— 1 января — выходной;
— 2 января — с 10 до 23 часов;
— с 3 января — стандартный график.
Киномакс:
— 31 декабря — окончание последнего сеанса в 18 часов;
— 1 января — с 12 часов.
Все остальные магазины в ТРЦ:
— до 30 декабря — с 10 до 23 часов;
— 31 декабря — с 10 до 18 часов;
1 января — выходной день, но с полудня будут работать: детский мир, вулкан парк и киномакс.
Более подробное расписание можно уточнить на страницах ТЦ в социальных сетях.
