Торговые центры Ростова уточнили режим работы в период с 31 декабря по 2 января

Крупные ТЦ Ростова составили расписание на праздники.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростова-на-Дону и ближайших городов рассказали, как будут работать крупные торговые центры донской столицы на праздниках. Расписания ТЦ опубликовали в социальных сетях.

ТЦ «Мега» (Аксайский проспект, 23):

— 31 декабря — с 10 до 18 часов;

— 1 января — с 14 до 22 часов;

— со 2 января в обычном режиме, с 10 до 22 часов.

Лемана ПРО:

— 31 декабря — с 8 до 18 часов;

— 1 января — выходной;

— со 2 января в обычном режиме, с 8 до 22 часов.

— до 30 декабря — с 8 до полуночи;

— 31 декабря — с 8 до 20 часов;

— 1 января — выходной;

— 2 января — с 10 до 23 часов;

— с 3 января в обычном режиме, с 8 до 23 часов.

ТРЦ «Рио» (проспект Михаила Нагибина, 17, Ростов-на-Дону):

31 декабря:

— магазины торговой галереи — с 10 до 18 часов;

— гипермаркет «Лента» — с 8 до 21 часа;

— ресторанный дворик — с 10 до 18 часов;

— каток, боулинг — с 10 до 18 часов;

— ресторан «Хинкали-Запевали» — выходной.

1 января:

— магазины торговой галереи — выходной;

— гипермаркет «Лента» — с 10 до 23 часов;

— ресторанный дворик — с 12 до 22 часов;

— каток, боулинг — с 12 до 22 часов;

— ресторан «Хинкали-Запевали» — выходной.

2 января ТРЦ работает в обычном режиме.

ТРЦ «Горизонт» (Михаила Нагибина, 32И, Ростов-на-Дону):

— до 30 декабря — с 10 до 23 часов;

— 31 декабря — с 10 до 18:30;

— 1 января — выходной;

— со 2 января — с 10 до 22 часов.

ТРЦ «МегаМаг» (Пойменная, 1 М, Ростов-на-Дону):

АШАН:

— до 30 декабря — с 8 до полуночи;

— 31 декабря — с 8 до 20 часов;

— 1 января — выходной;

— 2 января — с 10 до 23 часов;

— с 3 января — стандартный график.

Киномакс:

— 31 декабря — окончание последнего сеанса в 18 часов;

— 1 января — с 12 часов.

Все остальные магазины в ТРЦ:

— до 30 декабря — с 10 до 23 часов;

— 31 декабря — с 10 до 18 часов;

1 января — выходной день, но с полудня будут работать: детский мир, вулкан парк и киномакс.

Более подробное расписание можно уточнить на страницах ТЦ в социальных сетях.

