Экс-телеведущая Олеся Серёгина раскрыла всю правду о протекции со стороны мужчин

«И что в этом плохого, если это позволяет мне добиваться целей, результат работы которых улучшает жизнь других людей, как, например, это происходит с моим фондом. Да, чтобы его открыть, мне пришлось не раз обратиться за помощью, но и он сегодня — источник поддержки для многих. По-моему, круговорот помощи в природе — это здорово», — подчеркнула Серёгина.