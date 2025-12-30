Экс-телеведущая Олеся Серёгина раскрыла всю правду о протекции со стороны мужчин

Собеседница Леди Mail выразила надежду, что её фонд сможет изменить ситуацию на государственном уровне. Для этого она выступает на форумах, сотрудничает с Росконгрессом, продвигает организацию на спортивных мероприятиях и поддерживает ветеранов спорта в рамках проекта «Всё ещё я». Экс-телеведущая также прокомментировала стереотипы о своей карьере, например, когда её успехи приписывали внешности или протекции покровителей.
Серёгина заявила, что искренне не понимает, почему помощь со стороны мужчин воспринимается негативно, хотя в этом нет ничего плохого. По её мнению, помогать другим и принимать помощь — это прекрасно. Ей на протяжении всей жизни оказывают поддержку как в мелочах, так и в глобальных вопросах.
«И что в этом плохого, если это позволяет мне добиваться целей, результат работы которых улучшает жизнь других людей, как, например, это происходит с моим фондом. Да, чтобы его открыть, мне пришлось не раз обратиться за помощью, но и он сегодня — источник поддержки для многих. По-моему, круговорот помощи в природе — это здорово», — подчеркнула Серёгина.
Ранее певица Анет Сай заявила, что к ней приставали «папики». Исполнительница рассказала о своём пути к успеху в Москве, подчеркнув, что добилась всего самостоятельно, без связей и денег. По её словам, очень важно не бояться рисковать и действовать, особенно в возрасте до 30 лет.
