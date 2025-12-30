Находящуюся под домашним арестом блогера Лерчек прооперировали

Блогера Валерию Чекалину, больше известную как Лерчек, прооперировали по показаниям врача в клиническом госпитале «Лапино». Об этом в соцсетях сообщил Луис Сквиччиарини, от которого находящаяся под домашним арестом Лерчек ждет ребенка.
«Валерию госпитализировали, и по показаниям врача уже прооперировали. Под наркозом. Сразу напишу — операция прошла хорошо», — поспешил успокоить поклонников будущий отец.
Напомним, Чекалина находится под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.
В ноябре этого года Лерчек сообщила о четвертой беременности. Следствие уже располагает официальным медицинским документом, подтверждающим этот факт. К материалам уголовного дела приобщена справка о беременности Чекалиной, которую выдал врач-гинеколог.