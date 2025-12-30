Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Находящуюся под домашним арестом блогера Лерчек прооперировали

Блогера Лерчек прооперировали по показаниям врача.

Источник: Комсомольская правда

Блогера Валерию Чекалину, больше известную как Лерчек, прооперировали по показаниям врача в клиническом госпитале «Лапино». Об этом в соцсетях сообщил Луис Сквиччиарини, от которого находящаяся под домашним арестом Лерчек ждет ребенка.

«Валерию госпитализировали, и по показаниям врача уже прооперировали. Под наркозом. Сразу напишу — операция прошла хорошо», — поспешил успокоить поклонников будущий отец.

Напомним, Чекалина находится под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

В ноябре этого года Лерчек сообщила о четвертой беременности. Следствие уже располагает официальным медицинским документом, подтверждающим этот факт. К материалам уголовного дела приобщена справка о беременности Чекалиной, которую выдал врач-гинеколог.