Премьер Индии Моди выразил обеспокоенность из-за удара ВСУ по резиденции Путина

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил об обеспокоенности на фоне информации о попытке боевиков киевского режима атаковать при помощи беспилотников резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.
«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о нападении на резиденцию Президента Российской Федерации», — написал политик в соцсети Х.
Он отметил, что продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее жизнеспособный путь к прекращению боевых действий и достижению мира.
Индия настоятельно призывает всех заинтересованных лиц сосредоточиться на этих усилиях и избегать любых действий, которые могли бы их подорвать, подчеркнул Моди.