Россиянам назвали последний срок для оплаты квитанций за ЖКХ без пеней

По его словам, по закону платежи вносятся до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Однако в 2026 году 10 января выпадает на субботу, поэтому крайний срок автоматически переносится на понедельник, 12 января. Пени за просрочку начнут начисляться только с 31-го дня задержки — не раньше февраля.
Кошелев отметил в беседе с TACC, что в новогодние праздники пожилые граждане смогут оплачивать коммунальные услуги через банкоматы в зонах самообслуживания, которые работают круглосуточно, а также в дежурных отделениях банков. Часть банков будет открыта 3−6 и 8−11 января.
Кроме того, январь и февраль 2026 года станут последними месяцами с крайним сроком оплаты до 10 числа. С марта платить за ЖКХ можно будет до 15-го, чтобы избежать просрочек у тех, кому зарплата приходит позже.
А ранее Life.ru писал, что в декабре россиянам придут две квитанции за коммунальные услуги. Такой график введён, чтобы все успели рассчитаться до Нового года: сначала придёт платёжка за ноябрь, а затем — за декабрь.
