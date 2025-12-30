Ричмонд
Россиянам назвали последний срок для оплаты квитанций за ЖКХ без пеней

Россияне могут оплатить квитанции за услуги ЖКХ за декабрь без штрафов до 12 января. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По его словам, по закону платежи вносятся до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Однако в 2026 году 10 января выпадает на субботу, поэтому крайний срок автоматически переносится на понедельник, 12 января. Пени за просрочку начнут начисляться только с 31-го дня задержки — не раньше февраля.

Кошелев отметил в беседе с TACC, что в новогодние праздники пожилые граждане смогут оплачивать коммунальные услуги через банкоматы в зонах самообслуживания, которые работают круглосуточно, а также в дежурных отделениях банков. Часть банков будет открыта 3−6 и 8−11 января.

Кроме того, январь и февраль 2026 года станут последними месяцами с крайним сроком оплаты до 10 числа. С марта платить за ЖКХ можно будет до 15-го, чтобы избежать просрочек у тех, кому зарплата приходит позже.

А ранее Life.ru писал, что в декабре россиянам придут две квитанции за коммунальные услуги. Такой график введён, чтобы все успели рассчитаться до Нового года: сначала придёт платёжка за ноябрь, а затем — за декабрь.

