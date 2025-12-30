В ОП РФ рассказали, кому положена досрочная пенсия

Многодетные матери, военнослужащие, педагоги и медики с большим профессиональным стажем имеют право выйти на пенсию досрочно, раньше общего пенсионного возраста по стране. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства «ТАСС» член комиссии Общественной палаты страны по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт заметил, что в перечне также значатся представители силовых структур, артисты балета и театра, а также космонавты. Стоит уточнить, что выйти на пенсию раньше срока могут многодетные матери. При воспитании трех детей — в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, с пятью и более — в 50 лет. Важно заметить, что со следующего года в профессиональный стаж женщин будут включать всех детей. Раньше при оформлении пенсии женщин учитывался только уход за четырьмя детьми.