Как воронежцам проводить уходящий 2025 год

31 декабря
Театр оперы и балета
11:00, 17:00 | Балет «Щелкунчик» | 6+
Воронежская филармония
11:00 | «Новый год с Незнайкой» | 6+
16:00 | Новогодний музыкальный квартирник «Пока падает снег…» | 12+
Театр кукол «Шут»
10:00 | «Федорино горе» | 4+
Театр «Кот»
12:00 | «Пушистый Новый год» | 3+
Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова
12:00 | Спектакль «Не скажу» и праздничный аперитив-джаз «В ритме Нового года» | 16+
16:00 | Спектакль «Дуры мы, дуры…» и праздничный аперитив-джаз «В ритме Нового года» | 16+
Воронежский океанариум
17:00 | Шоу «Погружение в Новый год» | 4+
Воронежский концертный зал
16:00 | Новогодний концерт эстрадного хора FERMATA | 6+