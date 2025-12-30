Ричмонд
Как воронежцам проводить уходящий 2025 год

Жителей и гостей города ждут концерты и спектакли.

Источник: АиФ Воронеж

31 декабря

Театр оперы и балета

11:00, 17:00 | Балет «Щелкунчик» | 6+

Воронежская филармония

11:00 | «Новый год с Незнайкой» | 6+

16:00 | Новогодний музыкальный квартирник «Пока падает снег…» | 12+

Театр кукол «Шут»

10:00 | «Федорино горе» | 4+

Театр «Кот»

12:00 | «Пушистый Новый год» | 3+

Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова

12:00 | Спектакль «Не скажу» и праздничный аперитив-джаз «В ритме Нового года» | 16+

16:00 | Спектакль «Дуры мы, дуры…» и праздничный аперитив-джаз «В ритме Нового года» | 16+

Воронежский океанариум

17:00 | Шоу «Погружение в Новый год» | 4+

Воронежский концертный зал

16:00 | Новогодний концерт эстрадного хора FERMATA | 6+