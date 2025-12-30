Красноярский фотограф раскритиковал ёлку в Татышев-парке

Он отметил пустое наполнение площадки и отсутствие яркой иллюминации.
«Это была бы неплохая районная ёлка. Но ведь это главная новогодняя площадка в столице центрального региона страны. И тут есть необходимые условия, чтобы место было супер классным: огромная парковка, подъезд с обеих берегов, автобусное сообщение, есть инфраструктура острова — туалеты, стрит-фуд», — высказался Токарев.
Красноярцы поддержали фотографа. В комментариях к посту жители краевой столицы пишут, что на главную городскую ёлку им даже «смотреть не хочется». Помимо всего прочего, вопросы у горожан вызывает и режим работы площадки.
«Все больше негодования вызывает наша ёлка. Ну сами не можете придумать ничего лучше, ну подсмотрите оформление! Неужели многодневные высотные работы по подключению электроники обходятся дешевле, чем яркие шары, банты и гирлянды, которые не выглядят убого днем?», — поинтересовалась жительница города Анна.
«Меня смущает режим работы с 10:00 до 22:00. А почему не с 9:00 или не с 8:00? Бедная охрана только зря мерзнет», — добавил пользователь с ником Alex Rogoznikov.
Напомним, открытие главной городской ёлки в Красноярске состоялось 26 декабря. В этом году в ледовом городке Татышев-парка подготовили пять горок: три большие, высотой более трёх метров и две средних размеров. Для самых маленьких посетителей организаторы предусмотрели отдельную локацию с небольшими ледовыми спусками, которые будут включены в угловые ледовые композиции, а также аттракцион Чашу.