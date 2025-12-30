В Москве к Рождеству вырастут 30-ти сантиметровые сугробы, заявил синоптик

«В результате продолжающихся снегопадов сугробы продолжают расти. Так к 09.00 мск на опорной метеостанции ВДНХ — 18 сантиметров снега (прирост за сутки — 3 сантиметра), в Тушино — 21 сантиметр, на Балчуге — 14 сантиметров. В Подмосковье самые высокие сугробы намело в Клину — 23 сантиметра, Волоколамске — 22 сантиметра, Дмитрове, Наро-Фоминске и Черустях — 20 сантиметров, Можайске — 18 сантиметров. Снежный покров продолжит расти и к января прибавка составит еще 2−3 сантиметра. В Москве 2 января уже будет 25 сантиметров снега, а к Рождеству в столице вырастут 30-ти сантиметровые сугробы», — рассказал Тишковец.