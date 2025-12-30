Ричмонд
В Башкирии родители ребенка стали закладчиками: ее мама уже получила срок

В Башкирии наркокурьер получила срок, но не отправилась в колонию.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии вынесли приговор 42-летней жительнице Краснокамского района, ее признали виновной в незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору и покушении на его совершение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным надзорного ведомства, что в минувшем апреле наркокурьер вместе со своим супругом (тоже наркокурьером) забрала в Нефтекамске партию запрещенных веществ возле дома по Березовскому шоссе и продали с помощью «закладок».

В какой-то момент на них вышли сотрудники правоохранительных органов. При обыске по месту жительства у пары обнаружили наркотическое средство.

Краснокамский межрайонный суд назначил женщине 8,5 лет колонии общего режима. Однако отбывать срок она будет, когда ее дочери исполнится 14 лет.

— В отношении ее соучастника материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, — сообщает прокуратура Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.