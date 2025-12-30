Госавтоинспекторы Красноярска перешли на усиленный режим работы в преддверии праздничных дней. В пресс-службе ведомства рассказали, что уже 30 декабря города на дороги города вышло более 15 дополнительных экипажей ДПС.
Сотрудники ориентированы на обеспечение безопасности дорожного движения и пресечение грубых нарушений. Полицейские будут патрулировать наиболее проблемные участки краевого центра, где чаще всего происходят ДТП.
Напомним, что сообщить о пьяном водителе можно по специальному телефону «Синей линии»: 263−10−19.