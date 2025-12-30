Ричмонд
Ракетную опасность объявили в Ростовской области 30 декабря

Жителей Ростовской области предупредили о ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В первой половине дня 30 декабря в Ростовской области объявили ракетную опасность. Оповещение поступило в приложении МЧС.

— Объявлена ракетная опасность, — говорится в сообщении экстренного ведомства.

Всем рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Напомним, с вечера и в ночь на 29 декабря воздушную атаку БПЛА в регионе отразили в Ростове-на-Дону, Донецке, Тарасовском и Миллеровском районах.

