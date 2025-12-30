Ракетную опасность объявили в Ростовской области 30 декабря

В первой половине дня 30 декабря в Ростовской области объявили ракетную опасность. Оповещение поступило в приложении МЧС.
— Объявлена ракетная опасность, — говорится в сообщении экстренного ведомства.
Всем рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.
Напомним, с вечера и в ночь на 29 декабря воздушную атаку БПЛА в регионе отразили в Ростове-на-Дону, Донецке, Тарасовском и Миллеровском районах.
