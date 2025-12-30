Ветеранам Сталинградской битвы в Волгограде выплатят по 100 тысяч рублей

Выплаты в размере 30 тысяч рублей предусмотрены для граждан, имеющих статус «Житель осажденного Сталинграда». Такую же финансовую поддержку окажут вдовам и вдовцам умерших участников битвы. Отметим, что в этом году размер помощи для жителей осажденного Сталинграда значительно увеличили — в прошлом году он составлял 10 тысяч рублей.