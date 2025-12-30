Ветеранам Сталинградской битвы в Волгограде выплатят по 100 тысяч рублей

В Волгоградской области утвердили единовременные выплаты к 83-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Бочаров.
По 100 тысяч рублей направят ветеранам Великой Отечественной войны, которые непосредственно участвовали в сражении. Такую же сумму получат труженики тыла, награжденные медалью «За оборону Сталинграда» и проработавшие в тылу не менее шести месяцев в период с 1941 по 1945 год.
Выплаты в размере 30 тысяч рублей предусмотрены для граждан, имеющих статус «Житель осажденного Сталинграда». Такую же финансовую поддержку окажут вдовам и вдовцам умерших участников битвы. Отметим, что в этом году размер помощи для жителей осажденного Сталинграда значительно увеличили — в прошлом году он составлял 10 тысяч рублей.
Все средства ветераны получат к памятной дате — 2 февраля 2026 года.