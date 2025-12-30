Ричмонд
Девятибалльные пробки сковали Иркутск днем 30 декабря

Не проехать в центре города, а также по Рабочей и Баррикад.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутск вновь замер — девятибалльные пробки полностью сковали улицы. И это при том, что на часах и 16:00 нет! По всей видимости, сибиряки полностью погрузились в предновогоднюю суету — докупают подарки, продукты.

Судя по картам, многокилометровые очереди выстроились в центральной части города — на улицах Декабрьских Событий, Фурье, Кожова, Советской и многих других. Также не проехать по Рабочей, Баррикад, Байкальской, Академической.

— Всех с наступающим! Жаль, что не успеем доехать, — смеются горожане.

— Ну скажите, куда мы все едем?! Давайте уже на каникулы, хватит в пробках торчать.

— Сложилось ощущение, что народ ест только по праздникам…

— До Нового года явно не успею доехать.

Судя по всему, такая ситуация на дорогах продлится вплоть до вечера 31 декабря. Без необходимости из дома лучше не выходить.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что в торговых центрах города скапливаются огромные очереди.