Девятибалльные пробки сковали Иркутск днем 30 декабря

Иркутск вновь замер — девятибалльные пробки полностью сковали улицы. И это при том, что на часах и 16:00 нет! По всей видимости, сибиряки полностью погрузились в предновогоднюю суету — докупают подарки, продукты.
Судя по картам, многокилометровые очереди выстроились в центральной части города — на улицах Декабрьских Событий, Фурье, Кожова, Советской и многих других. Также не проехать по Рабочей, Баррикад, Байкальской, Академической.
— Всех с наступающим! Жаль, что не успеем доехать, — смеются горожане.
— Ну скажите, куда мы все едем?! Давайте уже на каникулы, хватит в пробках торчать.
— Сложилось ощущение, что народ ест только по праздникам…
— До Нового года явно не успею доехать.
Судя по всему, такая ситуация на дорогах продлится вплоть до вечера 31 декабря. Без необходимости из дома лучше не выходить.
