Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам рассказали о существующих мифах об алкоголе

Специалисты Красноярского центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали жителям о существующих мифах об алкоголе.

Источник: Olivia Bauso/CC0

Как отмечают специалисты, некоторые считают, что алкоголь в малых дозах полезен для здоровья. Якобы его небольшое количество способно улучшать работу сердечно-сосудистой системы, стимулирует обмен веществ, благотворно влияет на психику и увеличивает продолжительность жизни. Такое мнение является мифом, который поддерживают компании — производители алкоголя.

Безопасной дозы алкоголя не существует. Риск для здоровья начинается с первой капли любого спиртного напитка.

«Так, выпивая даже совсем малую дозу, вы можете заработать повышенное давление, аритмию, инфаркт, инсульт, гепатит, цирроз, гастрит, язву желудка, панкреатит, нарушение памяти, внимания, депрессию, психозы, эпилепсию, онкологию. Более 200 заболеваний связано с употреблением спиртного, а вклад алкоголя в возникновение различных заболеваний — до 75%. Одна доза алкоголя, примерно 10 г чистого этанола, сокращает продолжительность жизни на 5 минут», — рассказали в центре.