Красноярцам рассказали о существующих мифах об алкоголе

«Так, выпивая даже совсем малую дозу, вы можете заработать повышенное давление, аритмию, инфаркт, инсульт, гепатит, цирроз, гастрит, язву желудка, панкреатит, нарушение памяти, внимания, депрессию, психозы, эпилепсию, онкологию. Более 200 заболеваний связано с употреблением спиртного, а вклад алкоголя в возникновение различных заболеваний — до 75%. Одна доза алкоголя, примерно 10 г чистого этанола, сокращает продолжительность жизни на 5 минут», — рассказали в центре.