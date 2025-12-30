Красноярцам рассказали о существующих мифах об алкоголе

Как отмечают специалисты, некоторые считают, что алкоголь в малых дозах полезен для здоровья. Якобы его небольшое количество способно улучшать работу сердечно-сосудистой системы, стимулирует обмен веществ, благотворно влияет на психику и увеличивает продолжительность жизни. Такое мнение является мифом, который поддерживают компании — производители алкоголя.
Безопасной дозы алкоголя не существует. Риск для здоровья начинается с первой капли любого спиртного напитка.
«Так, выпивая даже совсем малую дозу, вы можете заработать повышенное давление, аритмию, инфаркт, инсульт, гепатит, цирроз, гастрит, язву желудка, панкреатит, нарушение памяти, внимания, депрессию, психозы, эпилепсию, онкологию. Более 200 заболеваний связано с употреблением спиртного, а вклад алкоголя в возникновение различных заболеваний — до 75%. Одна доза алкоголя, примерно 10 г чистого этанола, сокращает продолжительность жизни на 5 минут», — рассказали в центре.