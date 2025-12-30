Организаторы омского Рождественского полумарафона сделали его еще и культурным

На Рождественском полумарафоне 7 января в Омске помимо основных дистанций на 3, 10,55 и 21,1 км будет и культурный забег, сообщила пресс-служба минспорта Омской области. Он привязан к получению нашим городом временного звания культурной столицы.
В ведомстве уточнили, что символическая дистанция у забега составит 2026 метров. Участвовать в нем будут представители культуры и искусства. Это символизирует вступления Омска в статус культурной столицы России 2026 года.
Рождественский полумарафон станет первым крупным спортивным событием в культурной столице. В нем поучаствуют атлеты из не менее чем 24 регионов России и Казахстана. Организаторы ожидают, что будет побит рекорд 2025 года, когда забег собрал более 1 600 профессиональных спортсменов и любителей бега.
«Отметим, что символика забега также перекликается со статусом культурной столицы. Медаль выполнена в форме круга с лучами, окрашенными в цвета и узоры, отражающие культурное богатство региона. В центре изображена легендарная башня с часами на Любинском проспекте, на циферблате указано время 13:00 — момент старта полумарафона», — дополнили в минспорте.
На шапке, варежках и ленте медали нанесены геометрические узоры, являющиеся отсылкой к народному творчеству, причем конкретно к традициям ковроткачества села Крестики в Оконешниковском районе Омской области.
Ранее мы писали, как будут 6−7 января из-за полумарафона перекрываться улицы города в центре.