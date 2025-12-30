Организаторы омского Рождественского полумарафона сделали его еще и культурным

Рождественский полумарафон станет первым крупным спортивным событием в культурной столице. В нем поучаствуют атлеты из не менее чем 24 регионов России и Казахстана. Организаторы ожидают, что будет побит рекорд 2025 года, когда забег собрал более 1 600 профессиональных спортсменов и любителей бега.