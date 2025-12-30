Ричмонд
В парке Горького в Казани открылась резиденция Кыш Бабая

Для гостей организовали яркую программу с мастер-классами, традиционными зимними забавами.

Источник: Комсомольская правда

В Казани продолжается подготовка к новогодним праздникам. 29 декабря в парке имени Горького начала работу резиденция татарского Деда Мороза — Кыш Бабая. Мероприятие стартовало в 16:30 рядом с площадкой «Трудовые резервы», сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Для гостей организовали яркую программу с мастер-классами, традиционными зимними забавами и новогодней ярмаркой. Посетители смогли сфотографироваться с Кыш Бабаем и загадать желания.

Напомним, централизованного салюта в Казани в новогоднюю ночь не будет. Это решение связано с введением особого противопожарного режима, который будет действовать в городе с 25 декабря.