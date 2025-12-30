В МВД предупредили москвичей о запрете использования пиротехники

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Москвичам и гостям столицы следует воздержаться от запуска петард, фейерверков и другой пиротехники в помещениях, вблизи зданий и транспорта из-за участившихся случаев провокаций с ее использованием, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
«Жителям и гостям столицы не рекомендуется использовать пиротехнику в связи с участившимися случаями провокаций с ее использованием. Следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, на любых объектах транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что за нарушение правил использования пиротехники гражданам грозит ответственность по статье 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».
«В случае наступления более тяжких последствий действия лица, использующего пиротехнику, квалифицируются в соответствии с нормами Уголовного кодекса Российской Федерации», — заключили в ведомстве.