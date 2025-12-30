В РФ создают модуль для медицинской информсистемы для выявления рака груди

«Система подскажет врачу, что-то здесь не так, стоит обратить внимание не только на орган, где анализы не в норме, но и на другой, тесно связанный с ним. В нашем случае — это щитовидная железа и молочная железа», — рассказал Васильев. Он добавил, что решение всегда остается за врачом. Их модуль поддержки принятия врачебных решений — лишь помощник.