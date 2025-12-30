Омский арбитражный суд пополнил судья с опытом работы в районной инстанции

29 декабря 2025 года президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом назначил нового судью Арбитражного суда Омской области. Им стал Борис Булатов, до этого более десяти лет занимавший должность судьи Кировского районного суда Омска — с августа 2014 года.
Назначение Булатова укрепляет судейский состав арбитражной инстанции региона. Ранее он также претендовал на должность судьи Восьмого арбитражного апелляционного суда — вышестоящей инстанции по отношению к омскому арбитражу.