Глава Минтранса поручил аэропортам проверить наличие воды и матрасов

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Министр транспорта РФ Андрей Никитин поручил аэропортам проверить наличие питьевой воды, матрасов и спальных мешков в связи с наступающими праздниками.
«Проведите ревизию запасов в аэропортах: питьевая вода, матрасы, спальные мешки. Впереди длинные праздники — надо проверить комплектность», — поручил Никитин на совещании о функционировании транспортного комплекса в праздничный период.
Совещание о функционировании транспортного комплекса в период новогодних праздников проходит во вторник в ситуационно-информационном центре министра транспорта РФ.