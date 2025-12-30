Ричмонд
Глава Минтранса поручил аэропортам проверить наличие воды и матрасов

Никитин поручил аэропортам проверить наличие питьевой воды и матрасов.

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Министр транспорта РФ Андрей Никитин поручил аэропортам проверить наличие питьевой воды, матрасов и спальных мешков в связи с наступающими праздниками.

«Проведите ревизию запасов в аэропортах: питьевая вода, матрасы, спальные мешки. Впереди длинные праздники — надо проверить комплектность», — поручил Никитин на совещании о функционировании транспортного комплекса в праздничный период.

Совещание о функционировании транспортного комплекса в период новогодних праздников проходит во вторник в ситуационно-информационном центре министра транспорта РФ.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
