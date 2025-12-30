Найдёшь своё. Куда сходить в Иркутске на новогодние выходные 2026

Когда стихает шум новогодней ночи, Иркутск не погружается в сон, а напротив, распахивает двери в самое долгожданное время года — январские каникулы. Город превращается в огромную праздничную гостиную, где каждый день расписан как увлекательный маршрут: от семейных походов на рождественские спектакли до спортивных баталий на льду и познавательных экскурсий в мир истории и искусства. Irk.aif.ru рассказали как провести эти новогодние выходные 2026 в Иркутске с пользой и радостью.
Куда сходить в Иркутске в новогодние выходные 2026: театры.
Каникулы — идеальное время, чтобы всей семьёй окунуться в мир культуры. Театры Иркутска готовят специальные рождественские и новогодние программы, рассчитанные на зрителей всех возрастов.
В первые дни января Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова традиционно представляет свои лучшие постановки для семейного просмотра. На сцену выходят добрые сказки и весёлые комедии, которые уже стали классикой и любимы не одним поколением иркутян. Это прекрасный способ для детей впервые ощутить магию «живого» театра, а для взрослых — встретиться с любимыми актёрами.
Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова (ТЮЗ) становится в новогодние выходные настоящим царством зимнего волшебства. Здесь идут интерактивные представления, где юные зрители не просто смотрят спектакль, а становятся его полноправными участниками, помогая героям творить чудеса. Атмосфера всеобщей радости и вовлечённости надолго остаётся в памяти.
Куда сходить на Рождество в Иркутске 2026: сквер Кирова.
Кульминацией праздничного цикла станет Рождество. 7 января в 13:00 в сквере имени Кирова пройдёт большая праздничная программа, посвящённая этому светлому празднику. А в течение всех каникул, со 2 по 7 января, здесь же, с 15:00 до 20:00, продолжит свою работу Резиденция Деда Мороза, где каждый ребёнок сможет получить поздравление и загадать самое заветное желание наступившего года.
Куда сходить на новогодние выходные в Иркутске 2026: остров Конный и спорт.
Январские каникулы созданы для того, чтобы в полной мере ощутить дыхание сибирской зимы. Главной спортивной площадкой города в новогодние выходные 2026 станет большой общественный каток на острове Конном, открывшийся ещё 22 декабря. Его просторы идеально подходят и для неторопливого катания по кругу, и для весёлых игр с друзьями. Прокат коньков и тёплые палатки с напитками сделают отдых комфортным.
Для любителей хоккея и активных командных игр в каждом округе города будут работать 10 хоккейных кортов и 4 поля для мини-футбола. Адреса этих площадок — от улицы Украинской до микрорайона Берёзовый — уже известны, и на них в праздничные дни пройдут «Весёлые старты», эстафеты и товарищеские матчи. Это отличный шанс вспомнить детство, взяв в руки клюшку, или научить ребёнка стоять на коньках.
Отдельного внимания заслуживают два катка общего пользования — на стадионах «Локомотив» и «Иркут-Зенит». Они традиционно становятся местом встречи дружных компаний и семей, предпочитающих проверенные, хорошо оборудованные места для катания.
Куда сходить в Иркутске на новогодние выходные 2026: познавание и творчество.
Каникулы — это ещё и время для неспешных открытий. С 27 декабря до конца февраля на площади у памятника Александру III будет работать волшебная выставка под открытым небом. В новогодние выходные горожане смогут любоваться световыми арт-объектами — огромной аркой, фигурами лося и фонарей, а также изящными ледовыми скульптурами «Иркутское окно», «Библиотека» и «Мост». А 4, 5 и 6 января здесь пройдут уникальные мастер-классы по изготовлению игрушек изо льда, где каждый сможет почувствовать себя настоящим зимним волшебником, нужно учесть участников в сеансе — до 40 человек.
Для ценителей истории и тихой музейной атмосферы свои двери откроют городские музеи. Можно посвятить день изучению летописи Приангарья в Краеведческом музее или погрузиться в мир прекрасного в Художественном музее им. В. П. Сукачёва, где часто в это время проходят специальные зимние выставки.
Январские каникулы в Иркутске — это палитра возможностей, которую каждый рисует для себя сам. Можно составить насыщенный маршрут: утром — на каток, днём — на мастер-класс по ледяным игрушкам, вечером — на рождественский спектакль. В новогодние выходные 2026 в Иркутске можно выбрать одно направление и неспешно наслаждаться им. Город дарит эту свободу, тепло и гостеприимство, превращая зимние дни в незабываемое приключение для детей и взрослых.