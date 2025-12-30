Найдёшь своё. Куда сходить в Иркутске на новогодние выходные 2026

Каникулы — это ещё и время для неспешных открытий. С 27 декабря до конца февраля на площади у памятника Александру III будет работать волшебная выставка под открытым небом. В новогодние выходные горожане смогут любоваться световыми арт-объектами — огромной аркой, фигурами лося и фонарей, а также изящными ледовыми скульптурами «Иркутское окно», «Библиотека» и «Мост». А 4, 5 и 6 января здесь пройдут уникальные мастер-классы по изготовлению игрушек изо льда, где каждый сможет почувствовать себя настоящим зимним волшебником, нужно учесть участников в сеансе — до 40 человек.