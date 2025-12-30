Путешествие, гитара, электромобиль: Минниханов исполнил мечты детей из Татарстана и ЛНР

Егору пять лет, у него аутизм. Он пока не говорит и не понимает обращенную речь, но в детском саду его называют очень воспитанным мальчиком. Мама постоянно возит его на реабилитации. Егор очень любит бассейн — умеет плавать и нырять — и с радостью помогает маме на кухне готовить.