В ростовском зоопарке открылась Резиденция Деда Мороза

Главный зимний волшебник лично зажег огни на новогодней елке и объявил о начале приема гостей в своей уютной резиденции. До 7 января каждый ребенок, который придет в гости к Деду Морозу, получит от него памятный подарок. В убранстве резиденции и на главной елке зоопарка использованы авторские игрушки, созданные участниками специального конкурса. В рамках церемонии открытия состоялось награждение победителей этого творческого состязания.
Всего на конкурс было подано более 3000 рукотворных игрушек. Лучшие из них, отобранные жюри, будут представлены на специальной выставке, которая продолжит работу все новогодние каникулы. Помимо встречи с Дедом Морозом, гости зоопарка могут посетить традиционные зимние экспозиции и посмотреть на животных.
Администрация учреждения напоминает о необходимости соблюдать правила посещения и быть внимательными к питомцам в праздничные дни.