В ростовском зоопарке открылась Резиденция Деда Мороза

Главный зимний волшебник лично зажег огни на новогодней елке и объявил о начале приема гостей в своей уютной резиденции. До 7 января каждый ребенок, который придет в гости к Деду Морозу, получит от него памятный подарок. В убранстве резиденции и на главной елке зоопарка использованы авторские игрушки, созданные участниками специального конкурса. В рамках церемонии открытия состоялось награждение победителей этого творческого состязания.