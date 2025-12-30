Ричмонд
Лукашенко помиловал 22 человека, осужденных за экстремизм

Лукашенко перед Новым годом помиловал 22 человека, осужденных за экстремизм.

Источник: Комсомольская правда

Президентом Беларуси Александром Лукашенко в преддверии Нового года подписан указ о помиловании, сообщила пресс-служба президента.

Перед Новым годом белорусский президент помиловал 22 человека, двадцать из которых были осуждены за преступления экстремистской направленности.

Сообщается, что из общего числа помилованных — 15 женщин и семь мужчин. При этом у одиннадцати помилованных человек есть несовершеннолетние дети.

Все помилованные направляли президенту Беларуси ходатайства о помиловании, признали свою вину и раскаялись в содеянном.

— Решение о помиловании принято президентом из гуманитарных соображений и в интересах семей, а также с учетом положительных характеристик помилованных лиц, — прокомментировали в пресс-службе.

Накануне Александр Лукашенко подписал закон о повышенных налогах на доходы и недвижимость.

Тем временем Совмин решил, что сделают в Беларуси с дорогами и транспортом до 2030 года.

