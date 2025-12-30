Лукашенко помиловал 22 осужденных за экстремизм

Отмечается, что среди помилованных 15 женщин и 7 мужчин, у 11 человек есть несовершеннолетние дети. «Все они обратились на имя главы государства с ходатайствами о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном», — подчеркивается в сообщении. Решение о помиловании принято президентом из гуманитарных соображений и в интересах семей, а также с учетом положительных характеристик помилованных лиц.