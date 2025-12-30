Ричмонд
Позже, чем обычно: в Башкирии к концу года открыли ледовую переправу

В Башкирии открыли ледовую переправу в Караидельском районе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 30 декабря, в Караидельском районе Башкирии официально открылась для движения автомобилей ледовая переправа через реку Уфа. Она расположена на автодороге «Бирск-Тастуба-Сатка» между селами Абызово и Караидель.

Длина переправы, как сообщает пресс-служба МЧС республики, составляет 280 метров, ширина проезжей полосы — 50 метров. Грузоподъемность льда рассчитана на транспорт массой не более трех тонн.

Спасатели чрезвычайного ведомства напоминают водителям о необходимости строгого соблюдения правил при пересечении ледовой переправы: не превышать установленную грузоподъемность, двигаться с малой скоростью без остановок, обгонов и разворотов, отстегнуть ремни безопасности, открыть замки дверей и по возможности окна автомобиля, а детей взять на руки.

Отмечается, что в прошлом году данная переправа открылась значительно раньше — 20 декабря. В этом сезоне необходимая для безопасного проезда толщина льда сформировалась только к концу декабря.

