Позже, чем обычно: в Башкирии к концу года открыли ледовую переправу

Сегодня, 30 декабря, в Караидельском районе Башкирии официально открылась для движения автомобилей ледовая переправа через реку Уфа. Она расположена на автодороге «Бирск-Тастуба-Сатка» между селами Абызово и Караидель.
Длина переправы, как сообщает пресс-служба МЧС республики, составляет 280 метров, ширина проезжей полосы — 50 метров. Грузоподъемность льда рассчитана на транспорт массой не более трех тонн.
Спасатели чрезвычайного ведомства напоминают водителям о необходимости строгого соблюдения правил при пересечении ледовой переправы: не превышать установленную грузоподъемность, двигаться с малой скоростью без остановок, обгонов и разворотов, отстегнуть ремни безопасности, открыть замки дверей и по возможности окна автомобиля, а детей взять на руки.
Отмечается, что в прошлом году данная переправа открылась значительно раньше — 20 декабря. В этом сезоне необходимая для безопасного проезда толщина льда сформировалась только к концу декабря.
