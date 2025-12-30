Летом 2026 года в Красноярске отремонтируют улицы Кирова и Диктатуры Пролетариата

Напомним, в 2025 году в городе одновременно решили отремонтировать четыре поперечные улицы — Каратанова, 9 Января, Перенсона и Дзержинского. Ремонт растянулся на все лето, создав серьезные трудности для жителей. Сроки сдачи работ пришлось продлевать, так как подрядчик не уложился в срок, оправдывая это затянувшимися археологическими раскопками.