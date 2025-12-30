Летом 2026 года в Красноярске отремонтируют улицы Кирова и Диктатуры Пролетариата

Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.
Ремонт Диктатуры Пролетариата обойдется бюджету в 122,89 млн рублей. Подрядчики должны будут выполнить ремонт на участке от перекрестка с улицей Республики до улицы Дубровинского. В плане работ — вырубка мешающих благоустройству деревьев, перекладка брусчатки, асфальта, замена существующих газонов, а также посадка новых растений.
На Кирова планируются такие же работы на сумму 135,77 млн рублей.
Дополнительный контракт на сумму 7,11 млн рублей предусматривает установку на ремонтируемых улицах уличной мебели — стульев, скамей, урн, велопарковок и парковочных полусфер.
Таким образом, начальная цена ремонта двух улиц составила 265,77 млн рублей. Завершить все работы нужно будет до 27 июля 2026 года.
Напомним, в 2025 году в городе одновременно решили отремонтировать четыре поперечные улицы — Каратанова, 9 Января, Перенсона и Дзержинского. Ремонт растянулся на все лето, создав серьезные трудности для жителей. Сроки сдачи работ пришлось продлевать, так как подрядчик не уложился в срок, оправдывая это затянувшимися археологическими раскопками.