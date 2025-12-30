В Свердловской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

За прошлую неделю в Екатеринбурге и Свердловской области зарегистрировано 49 тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. За неделю показатель снизился на 7,6%, но пока уровень заболеваемости выше средних многолетних значений для конца декабря. Об этом сообщает «ФедералПресс».