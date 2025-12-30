Ричмонд
Полиция Москвы предупредила об ответственности за использование пиротехники

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве напомнили об ответственности за использование пиротехники в городе.

Источник: РИА "Новости"

«Московская полиция предупреждает граждан о запрете использования пиротехнических изделий. Жителям и гостям столицы не рекомендуется использовать пиротехнику в связи с участившимися случаями провокаций с её использованием», — говорится в заявлении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В полиции призвали воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и тому подобного в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, на любых объектах транспортной инфраструктуры.

«Нарушение правил использования пиротехнических изделий также повлечёт установленную законом ответственность в соответствии со ст. 20.4 КоАП России», — сказали в МВД.

Также там подчеркнули, что в случае тяжёлых последствий из-за использования пиротехники может наступать уголовная ответственность.

Ранее в Госдуме предложили усилить контроль за продажей пиротехники в новогодние праздники.

В преддверии новогодних праздников депутат Государственной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин объяснил RT, как правильно продавать и безопасно применять пиротехнические изделия на территории садоводческих некоммерческих товариществ.