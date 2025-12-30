Травматолог из Новосибирской области стал врачом года в России

Общий стаж работы Сергея Маматова составляет 23 года. После окончания Новосибирского мединститута он работал в Новоалтайской и Убинской больницах, а также врачом отделения травматологии в Германии. В Искитимской ЦРБ он трудится уже 16 лет. Врач награжден Почетной грамотой Министерства РФ и является «Отличником здравоохранения».