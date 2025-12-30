Травматолог из Новосибирской области стал врачом года в России

Травматолог-ортопед Сергей Маматов из Искитимской центральной районной больницы получил звание лучшего травматолога-ортопеда страны в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.
Конкурс, который проводили под эгидой Минздрава РФ, проходил в три этапа при участии врачей со всей страны. В номинации «Лучший травматолог-ортопед» победу одержал Сергей Маматов.
— У меня работа интересная, восстановительная. Задача травматолога — сделать так, как было до травмы. Это меня очень вдохновляет, — сказал врач.
Специалист успешно проводит сложные операции, включая вмешательства при черепно-мозговых травмах и эндопротезирование тазобедренного сустава. Его пациентами становятся жители Искитимского, Черепановского, Сузунского и Маслянинского районов.
Общий стаж работы Сергея Маматова составляет 23 года. После окончания Новосибирского мединститута он работал в Новоалтайской и Убинской больницах, а также врачом отделения травматологии в Германии. В Искитимской ЦРБ он трудится уже 16 лет. Врач награжден Почетной грамотой Министерства РФ и является «Отличником здравоохранения».