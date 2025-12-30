В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за снега

«По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга объявлен “желтый” уровень опасности в связи со снегом и обледенением. Предупреждение действует с 09.00 30 декабря до 09.00 31 декабря. Днем 30 и ночью 31 декабря местами ожидается сильный снег», — говорится в сообщении пресс-службы.