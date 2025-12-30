В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за снега

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за снега и обледенения, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга объявлен “желтый” уровень опасности в связи со снегом и обледенением. Предупреждение действует с 09.00 30 декабря до 09.00 31 декабря. Днем 30 и ночью 31 декабря местами ожидается сильный снег», — говорится в сообщении пресс-службы.
Власти просят водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП, особую осторожность также следует проявлять пешеходам.