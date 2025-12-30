Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 31 декабря в Башкирии начнет действовать особый режим: глава республики рассказал, в чем дело

Хабиров: 31 декабря в Башкирии заработает особый противопожарный режим.

Источник: Комсомольская правда

С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в Башкирии вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.

Руководитель республики обратился к жителям с просьбой не создавать лишней работы для экстренных служб и соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы праздники прошли спокойно. Он заверил, что все оперативные службы в эти дни будут работать в усиленном режиме.

Согласно установленным ограничениям, на время действия режима запрещается разводить открытый огонь вне специальных площадок, проводить несанкционированные огневые и другие пожароопасные работы, а также запускать пиротехнические изделия вне специально установленных мест.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.