Названы должности и цифры: сколько иностранцев смогут работать в Казахстане в 2026 году

Из релиза следует, что для защиты внутреннего рынка труда министерством ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в Казахстан иностранной рабочей силы (ИРС) по потребностям работодателей.
«На 2026 год общая квота установлена в размере 0,25% по отношению к численности рабочей силы в республике».Пресс-служба МТСЗН РК.
Квота на привлечение ИРС в 2026 году будет распределена на 4 категории следующим образом:
726 разрешений по первой категории (руководители и их заместители), 3402 — по второй категории (руководители структурных подразделений).
«Основная часть разрешений относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям — 5893 и 3131 единиц, соответственно. Также на сезонные работы может быть привлечено до 4994 человек».Пресс-служба МТСЗН РК.
Кроме того, как отметили в ведомстве, на 2026 год квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах установлена в размере 2,9% по отношению к численности рабочей силы в республике.
О том, что в Казахстане установили квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 2026 год, стало известно 23 декабря 2025 года. Соответствующий приказ вводится в действие со 2 января.