Красноярские археологи передадут в музей коллекцию с раскопок под «Суриков-центром»

Уникальные находки на месте строительства «Суриков-центра», среди которых предметы из стоянки неолита и быта первых красноярцев, скоро пополнят музейные фонды.

Источник: Соцсети

Об этом сообщает пресс-служба «Археологического исследования Сибири».

Раскопки на участках «Стоянка Качинская» и «Культурный слой г. Красноярска XVIII — нач. XX вв.» проводились весной и летом. В ходе работ нашли два исторических слоя: один относится к эпохе неолита и бронзового века, второй — к периоду русского освоения Сибири (XVIII — начало XX вв).

Сейчас учёные готовят коллекцию к сдаче в музей. Среди самых ярких находок — каменный скребок эпохи неолита, стеклянный сосуд с клеймом «Товарищество Брокарь и Ко въ Москвъ» и жетон извозчика 1913 года. Также в коллекцию войдут фрагмент лепного керамического сосуда с орнаментом, подвеска с изображением Святого Димитрия Ростовского и обломки нательных крестов.