Красноярские археологи передадут в музей коллекцию с раскопок под «Суриков-центром»

Сейчас учёные готовят коллекцию к сдаче в музей. Среди самых ярких находок — каменный скребок эпохи неолита, стеклянный сосуд с клеймом «Товарищество Брокарь и Ко въ Москвъ» и жетон извозчика 1913 года. Также в коллекцию войдут фрагмент лепного керамического сосуда с орнаментом, подвеска с изображением Святого Димитрия Ростовского и обломки нательных крестов.