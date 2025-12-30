Красноярские археологи передадут в музей коллекцию с раскопок под «Суриков-центром»

Об этом сообщает пресс-служба «Археологического исследования Сибири».
Раскопки на участках «Стоянка Качинская» и «Культурный слой г. Красноярска XVIII — нач. XX вв.» проводились весной и летом. В ходе работ нашли два исторических слоя: один относится к эпохе неолита и бронзового века, второй — к периоду русского освоения Сибири (XVIII — начало XX вв).
Сейчас учёные готовят коллекцию к сдаче в музей. Среди самых ярких находок — каменный скребок эпохи неолита, стеклянный сосуд с клеймом «Товарищество Брокарь и Ко въ Москвъ» и жетон извозчика 1913 года. Также в коллекцию войдут фрагмент лепного керамического сосуда с орнаментом, подвеска с изображением Святого Димитрия Ростовского и обломки нательных крестов.