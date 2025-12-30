Волк заявила, что проект «Не один на один» помог гражданке Казахстана

Она отметила, что в 2012 году Наталия вернулась на свою историческую родину, официально трудоустроилась и приняла решение стать гражданкой Российской Федерации. Спустя некоторое время у неё украли казахский паспорт. С этого момента женщина оказалась в сложном положении. Из-за личных обстоятельств она не смогла съездить в Казахстан для восстановления документа. Попова обратилась с заявлением о предоставлении временного убежища на территории России.