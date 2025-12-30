Ричмонд
Волк заявила, что проект «Не один на один» помог гражданке Казахстана

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что благодаря совместному с RT проекту «Не один на один» гражданке Казахстана и её сыну сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю вручили свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России.

Источник: Телеграм-канал Ирины Волк

«Наталия Попова родилась в Алма-Ате Казахской ССР. Она переехала на Кубань ещё в 2011 году вместе с несовершеннолетним сыном и матерью, являющейся гражданкой России. Родственники Наталии родом с Урала и Сахалина. Прадед был машинистом поезда. Во время Великой Отечественной войны участвовал в эвакуации мирного населения в Казахстан, а обратно возил снаряды на фронт», — поделилась Волк в Telegram.

Она отметила, что в 2012 году Наталия вернулась на свою историческую родину, официально трудоустроилась и приняла решение стать гражданкой Российской Федерации. Спустя некоторое время у неё украли казахский паспорт. С этого момента женщина оказалась в сложном положении. Из-за личных обстоятельств она не смогла съездить в Казахстан для восстановления документа. Попова обратилась с заявлением о предоставлении временного убежища на территории России.

«Решением ГУ МВД России по Краснодарскому краю женщине и её сыну было предоставлено временное убежище на один год… После оформления вида на жительство Наталия Попова вправе подать документы для приобретения российского гражданства», — сказала представитель ведомства.

