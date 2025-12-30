Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарифы на электричество изменятся в Ростовской области в 2026 году

Новые цены и дифференцированный тариф: как жители Дона будут платить за электричество в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Ростовской области введут дифференцированный тариф на электричество. Плату обновят дважды, в начале года и осенью. Об этом ранее предупреждали донские власти. Также можно ознакомиться с более подробным постановлением региональной службы по тарифам.

Размер платы будет напрямую зависеть от объема потребления энергоресурса. Вместо социальной нормы стоимость услуги планируют оценивать в трех диапазонах потребления.

С 1 января по 30 сентября 2026 года жители городов в первом диапазоне потребления будут платить 5,99 рубля за кВт/ч, во втором диапазоне — 8,16 рубля за кВт/ч, в третьем диапазоне — 13,67 рубля за кВт/ч.

Для жителей городов с электроплитами оплата в рамках первого диапазона потребления составит 4,20 рубля за кВт/ч, во втором — 5,72 рубля за кВт/ч, в третьем — 9,57рубля за кВт/ч.

Для жителей сел тариф будет таким же, как и у горожан, использующих электроплиты.

С 1 октября по 31 декабря 2026 года в городах в пределах первого диапазона будут брать 6,66 рубля за кВт/ч, в пределах второго диапазона — 9,25 рубля за кВт/ч, в пределах третьего — 14,91 рубля за кВт/ч.

Плата для жителей городов с электроплитами изменится: в первом диапазоне до 4,67 рубля за кВт/ч, во втором — до 6,48 рубля за кВт/ч, в третьем — до 10,44 рубля за кВт/ч. Жители сел будут платить в тех же тарифных рамках.

Напомним, система дифференцированных тарифов должна защитить добросовестных жителей региона, рационально использующих электричество для бытовых нужд. За повышенное потребление будут назначать более высокую плату.

Первый льготный диапазон — от 400 до 3200 кВт/ч в месяц. В этом случае плата будет зависеть от оснащенности жилья электроплитами и электроотопительным оборудованием. Второй средний диапазон — свыше первого и до 6000 кВт/ч. Здесь цена должна соответствовать стоимости сверх социальной нормы.

Тарифы третьем повышенном диапазоне — более 6000 кВт/ч в месяц — приблизят к рыночным ценам, как для коммерческих потребителей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.