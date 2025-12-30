Тарифы на электричество изменятся в Ростовской области в 2026 году

Плата для жителей городов с электроплитами изменится: в первом диапазоне до 4,67 рубля за кВт/ч, во втором — до 6,48 рубля за кВт/ч, в третьем — до 10,44 рубля за кВт/ч. Жители сел будут платить в тех же тарифных рамках.