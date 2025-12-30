Центр Краснодара перекроют на 6 дней с 1 января

Ограничение введут на участке от Октябрьской до переулка Подгорного сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города. Работы пройдут открытым способом чтобы обновить старые коммуникации. Автомобилистам придется объезжать центр альтернативными маршрутами мэрия просит заранее планировать поездки. Реконструкция коллектора важна для предотвращения аварий и улучшения инфраструктуры. Пешеходное движение сохранится.