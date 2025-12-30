Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центр Краснодара перекроют на 6 дней с 1 января

Улицу Советскую в центре Краснодара закроют для транспорта с 1 по 6 января 2026 года из-за реконструкции канализационного коллектора.

Источник: t.me/deptrans_krd

Ограничение введут на участке от Октябрьской до переулка Подгорного сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города. Работы пройдут открытым способом чтобы обновить старые коммуникации. Автомобилистам придется объезжать центр альтернативными маршрутами мэрия просит заранее планировать поездки. Реконструкция коллектора важна для предотвращения аварий и улучшения инфраструктуры. Пешеходное движение сохранится.